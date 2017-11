Zgierz: Kobieta urodziła dziecko z trzema promilami alkoholu we krwi

Prokuratura w Zgierzu prowadzi dochodzenie w sprawie kobiety, która - będąc w stanie upojenia alkoholowego - urodziła dziecko mające trzy promile alkoholu we krwi. Noworodek urodzony w w Głownie w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Łodzi.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania, doniesienie do policji wpłynęło w piątek rano. Chłopiec urodził się w czwartek.

Śledczy ustalili, że 34-letnia kobieta w 39. tygodniu ciąży i - jak ustalono w trakcie późniejszych badań - z trzema promilami alkoholu we krwi, została przywieziona do lecznicy przez matkę. Niespełna godzinę później, metodą cesarskiego cięcia, urodził się chłopiec, którego następnie w stanie ciężkim przewieziono do jednego z łódzkich szpitali.

Z informacji uzyskanych w piątek przez Prokuraturę Rejonową w Zgierzu wynika, że życie dziecka nie jest zagrożone. Według Kopani, śledczy sprawdzają stan zdrowia chłopca oraz kwestię narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura weźmie też pod uwagę, czy alkohol w organizmie noworodka nie doprowadził do powstania poważnych skutków zdrowotnych.

Kobieta, po przebytej operacji, pozostaje w szpitalu. Zdaniem rzecznika łódzkiej prokuratury, w najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja co do przedstawienia jej zarzutów.

Matce grozi kara do pięciu lat więzienia.