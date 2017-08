"Dziennik Wschodni": Brutalny atak na 24-letniego Ukraińca w Lublinie

Dziennik podaje, że obywatel Ukrainy został ofiarą brutalnego ataku na jednej z ulic w Lublinie. Napastnicy złamali mu obojczyk, pogruchotali szczękę i wybili zęby. Zatrzymano dwóch podejrzanych.

Do incydentu u doszło w nocy z soboty na niedzielę, kiedy poszkodowany wracał do domu.

Ofiarę zaczepiło dwóch mężczyzn i kobieta, którzy spożywali alkohol. Według relacji 24-latka, w momencie, kiedy dowiedzieli się, że jest on obywatelem Ukrainy, zaczęli agresywnie się do niego odnosić. Nagle jeden z mężczyzn uderzył ofiarę w twarz.



Napastnicy zabrali mu słuchawki i plecak i zostawili zakrwawionego na chodniku. Ukraińcowi udało się dotrzeć do domu, gdzie poprosił o pomoc sąsiadkę.



W związku ze sprawą policja zatrzymała 39-letniego Tomasza M., który usłyszał zarzut rozboju. Mężczyzna odpowie również za znieważenie policjantów i liczne kradzieże, których dokonał wcześniej.



Przesłuchano również 20-letniego Tomasza S. Obaj mężczyźni spędzą najbliższe miesiące w areszcie.



Policja wykluczyła motyw napaści na tle przynależności narodowej.



