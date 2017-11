Lubelskie: 135 osób otrzyma "opaski życia"

135 starszych, chorych i samotnych mieszkańców powiatu Kraśnickiego (woj. lubelskie) otrzyma "opaski życia" - urządzenia na rękę, dzięki którym można szybko wezwać pomoc. Porozumienie w tej sprawie między samorządami województwa a powiatu podpisano w poniedziałek.

135 osób w woj. lubelskim otrzyma "opaski życia"

Opaski trafią do osób, które nie mogą na co dzień liczyć na opiekę z strony osób najbliższych. Urządzenia będą reagować na gwałtowną zmianę położenia ciała bądź zaburzenia tętna. Na zasadzie telefonii komórkowej opaska automatycznie przekaże w takiej sytuacji sygnał do centrum monitoringu, gdzie dyżurny podejmie stosowne działania. Podopieczny będzie też mógł sam, przez naciśnięcie przycisku na opasce, powiadomić dyżurnego, że potrzebuje pomocy.

Projekt przewiduje powołanie opiekunów sąsiedzkich, jednego dla każdych 10 osób wyposażonych w opaski, którzy mają pomagać osobom samotnym. Osoby objęte projektem wezmą udział w zajęciach aktywizujących, warsztatach z psychologiem, szkoleniach z zakresu rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy, przeciwdziałania udarom, zdrowego żywienia, obsługi komputera.

Pierwszy taki projekt w regionie

Marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski podkreślił, że to pierwszy regionie projekt społeczny, w którym zostaną wykorzystane "opaski życia". Zachęcał inne samorządy, aby brały z niego przykład.

"Takie projekty są bardzo pożądane, ludzi potrzebujących opieki będzie przybywało, a 'opaski życia' to najszybszy sposób, żeby wezwać pomoc, gdy na przykład ktoś zasłabnie i nie będzie mógł zatelefonować. Traktuję ten projekt jako pilotażowy, mam nadzieję, że się sprawdzi, a inne samorządy będą go naśladowały. Mamy pieniądze unijne na takie projekty" - powiedział Sosnowski.

Rozpoczął się nabór

Starosta kraśnicki Andrzej Maj zapowiedział, że projekt ruszy na przełomie tego i przyszłego roku. "Gminne ośrodki pomocy społecznej rozpoczęły już nabór podopiecznych, jest widoczne zainteresowanie. Wkrótce ogłosimy przetarg na operatora, który dostarczy 'opaski życia' i zorganizuje centrum monitoringu" - powiedział Maj.

Projekt ma trwać dwa lata. Będzie kosztował 884 tys. zł. Większość kosztów, prawie 840 tys. zł, zostanie pokrytych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, a resztę dołoży samorząd powiatu kraśnickiego.

Na usługi społeczne i zdrowotne w RPO WL przeznaczono w obecnej perspektywie budżetowej 258 mln zł, dotychczas rozdysponowano 16 mln zł.

Zbigniew Kopeć, Karolina Wichowska