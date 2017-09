Lubelskie: 31-letni obywatel Bułgarii gwałcił Polkę i zmuszał ją do prostytucji

Policja z Krasnegostawu zatrzymała 31-letniego obywatela Bułgarii, który zmuszał mieszkankę gminy Fajsławice do prostytucji i czerpał z tego korzyści majątkowe. Mężczyzna miał też wielokrotnie zgwałcić kobietę.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Pokrzywdzona sama zgłosiła się na komendę policji w Krasnystawie.

Reklama

Kobieta opowiedziała policjantom, że od kilku miesięcy jest zmuszana przez 31-latka do prostytucji. Obywatel Bułgarii miał wielokrotnie bić 25-latkę i jej grozić.



Poszkodowana zeznała, że oprawca zachowywał się wobec niej brutalnie. Wywoził także kobietę do innych miejscowości oraz za granicę, by tam świadczyła usługi seksualne za pieniądze.



Policja zatrzymała podejrzanego następnego dnia po zeznaniach kobiety.



Mężczyzna usłyszał prokuratorskie zarzuty zmuszania do prostytucji, czerpania korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji oraz co najmniej 6-krotnego zgwałcenia mieszkanki powiatu krasnostawskiego.



Trwa śledztwo w tej sprawie.