Lublin: Nietrzeźwa prowadziła wózek. Grozi jej 5 lat więzienia

Funkcjonariusze lubelskiej policji otrzymali w poniedziałek zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie prowadzącej wózek z dzieckiem. 30-latka miała ponad dwa promile alkoholu we krwi. Dodatkowo okazało się, że kobieta była poszukiwana. Grozi jej pięć lat więzienia.

W poniedziałek ok. godz. 17:30 zaniepokojeni przechodnie zawiadomili policję o nietrzeźwej kobiecie, która w centrum Lublina prowadziła dziecięcy wózek. Funkcjonariusze ustalili, że 30-latka jest matką półtorarocznej dziewczynki. Jak wykazały badania, kobieta miała we krwi ponad dwa promile alkoholu. Już wcześniej była poszukiwana do odbycia kary pozbawienia wolności.

Na miejsce przyjechała karetka pogotowia i zabrała dziecko do szpitala. 30-latka przebywa w areszcie. Za narażenie zdrowia lub życia oraz niebezpieczeństwo utraty życia dziecka 30-latce grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.