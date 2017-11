Lubuskie: Auto wpadło do rzeki. Trwa akcja

W Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie) strażacy szukają w Warcie samochodu osobowego. Z relacji świadków wynika, że auto wpadło do rzeki w czwartek rano i mogą być w nim ludzie – poinformował PAP rzecznik lubuskiej Straży Pożarnej Dariusz Szymura.

Zdjęcie Strażacy szukają auta w rzece, mogą być w nim ludzie (zdjęcie ilustracyjne) /Tomasz Adamowicz /FORUM

O wypadku pierwsza poinformowała "Gazeta Lubuska", powołując się na sygnały od czytelników.

"Moment wpadnięcia samochodu do rzeki widziało jednocześnie kilku świadków z różnych miejsc. Na przystani, na trawie widać ślady kół auta, które wjechało do Warty" - napisano w informacji na ten temat. Samochód miał wpaść do rzeki na przystani pasażerskiej nad Wartą między mostem drogowym, a kolejowym w Kostrzynie nad Odrą.

"Zgłoszenie o wypadku otrzymaliśmy około 8 rano. Z wywiadu ze świadkami wynika, że w samochodzie mogą być ludzie. Na miejsce zostali ściągnięci nurkowie z Gorzowa Wlkp. i Międzyrzecza" - powiedział PAP Szymura.

Dodał, że działania strażaków utrudnia wysoki stan wody przez co pojazd mógł wraz z nurtem spłynąć poza strefę nabrzeża i tam osiąść na dnie.

Jako poinformował PAP oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp. Bartłomiej Mądry, przed godz. 10 strażacy przy użyciu łodzi i sonarów wytypowali kilka miejsc, w których może znajdować się pojazd. Zostaną one teraz sprawdzone przez nurków.

Mądry przekazał, że w akcji bierze udział dziewięć zastępów Straży Pożarnej, na miejscu jest policja i służby medyczne. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku.