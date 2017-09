Lubuskie: Policjanci pobici podczas interwencji

Dwaj policjanci z Żar zostali zaatakowani na służbie przez młodego, rosłego i wysportowanego mężczyznę - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Zbigniew Fąfera. ​Prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko mężczyźnie.

Jako pierwsza informację o pobiciu funkcjonariuszy podała we wtorek "Gazeta Lubuska". Napisała, że sprawcą jest zawodowy żołnierz, zawodnik sportów walki.

"Napastnik został zatrzymany i niebawem będzie przesłuchany w charakterze podejrzanego. O tym, jakie usłyszy zarzuty, zadecyduje m.in. opinia biegłego co do obrażeń, jakich doznali pokrzywdzeni funkcjonariusze. U jednego z nich jest podejrzenie złamania nosa" - powiedział PAP Fąfera.

Do zajścia doszło w poniedziałek wieczorem w Lubsku. Patrol policji został wezwany do interwencji podczas awantury. Kiedy funkcjonariusze weszli do pomieszczenia, zaatakował ich rosły mężczyzna. Obaj zostali przez niego pobici. Napastnika udało się obezwładnić i zatrzymać dopiero po wezwaniu posiłków.

"Na razie nie znamy dokładnego przebiegu tego zajścia. Więcej będzie można powiedzieć po dalszych ustaleniach, m.in. przesłuchaniu świadków, pokrzywdzonych i samego sprawcy" - dodał rzecznik.

