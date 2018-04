Lubuskie: Śmierć bliźniaków w pożarze

W nocnym pożarze w mieszkaniu w jednej z kamienic we Wschowie (Lubuskie) życie straciły dwie osoby. Nie było dużego ognia, ale spore zadymienie. Okoliczności tragedii wyjaśnia policja - poinformował oficer dyżurny lubuskiej Straży Pożarnej.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji we Wschowie podkom. Maja Piwowarska przekazała, że w mieszkaniu strażacy znaleźli zwłoki kobiety i mężczyzny w wieku 56 lat - bliźniaków.



Dodała, że prawdopodobną przyczyną pożaru mogło być zaprószenie ognia od świeczki bądź papierosa; ostatecznie na ten temat wypowie się jednak biegły z zakresu pożarnictwa. Zostanie także przeprowadzona sekcja zwłok w celu ustalenia bezpośredniej przyczyny zgonu rodzeństwa.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do Straży Pożarnej w piątek, krótko po godz. 23. W akcji brało udział sześć zastępów strażaków. Ogień pojawił się w mieszkaniu na pierwszym piętrze, panowało tam przede wszystkim duże zadymienie. W środku strażacy znaleźli dwie osoby, których nie udało się uratować.

Akcja gaśnicza nie trwała długo. Sześć innych osób przebywających w budynku opuściło go przed przyjazdem Straży Pożarnej. Po zakończeniu działań i przewietrzeniu kamienicy, mogły one wrócić do swoich mieszkań.