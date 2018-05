Miał siedem promili alkoholu w organizmie

Siedem promili alkoholu miał w organizmie 32-latek, do którego wezwano policję we wtorek na targowisko w Zielonej Górze. Mężczyzna trafił do szpitala. Do domu nie wróci, bo okazało się, że jest poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformowała w środę Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, we wtorek wieczorem zielonogórscy policjanci zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny leżącego na terenie targowiska przy ul. Owocowej.

Funkcjonariusze z patrolu nie mogli nawiązać z nim kontaktu, wyczuli woń alkoholu. Wezwali karetkę pogotowia, która odwiozła nieprzytomnego do szpitala.

"W szpitalu pierwsze badanie wykazało, że miał w organizmie aż 7 promili alkoholu. O szóstej rano odzyskał przytomność i policjanci mogli potwierdzić jego tożsamość. O tej godzinie w jego organizmie wciąż było 5 promili alkoholu" - powiedziała Barska.

Okazało się wówczas, że 32-letni zielonogórzanin jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku i Sąd Rejonowy w Zielonej Górze do osadzenia w areszcie śledczym. Policjanci będą go pilnowali w szpitalu do czasu, kiedy lekarze zdecydują o możliwości osadzenia go w policyjnym areszcie. Stamtąd trafi do aresztu śledczego.

Jak przekazała Barska, zatrzymywanie osób poszukiwanych jest jednym z najbardziej pracochłonnych zadań policji. Zielonogórski Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób prowadzi w ciągu roku poszukiwania około 100 osób zaginionych i 300 poszukiwanych przez sądy, prokuratury lub inne jednostki policji.

"Kilkadziesiąt spraw poszukiwawczych toczy się od kilku lat głównie z powodu wyjazdu poszukiwanej osoby za granicę" - dodała policjantka.