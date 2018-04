Policja zatrzymała uciekiniera z konwoju

Policja zatrzymała w nocy mężczyznę, który w piątek uciekł w Gorzowie Wlkp. podczas konwojowania go do szpitala. Jest on podejrzanym w sprawie o zabójstwo 78-letniej mieszkanki Sulęcina.

30-latek został zatrzymany przed północą w Drezdenku (woj. lubuskie) przez miejscowych policjantów - poinformował rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

W piątek około południa 30-letni Adam D. wymknął się policjantom na terenie zespołu szpitalnego przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. Był przewożony z aresztu śledczego na badania.

W obławę na niego zaangażowanych było ponad 100 policjantów z wielu pionów i jednostek. Powołano centrum operacyjne koordynujące działania i posterunki blokadowe. Zdjęcia uciekiniera i jego dane przekazano mediom.