Zielona Góra: Były szef polskiej policji został prezesem szpitala uniwersyteckiego

Emerytowany insp. gen. Marek Działoszyński, który sprawował funkcję Komendanta Głównego Policji w latach 2012-15, został prezesem Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. W tym miesiącu zielonogórska lecznica ze szpitala klinicznego została przekształcona w szpital uniwersytecki.

Zgromadzenie wspólników Szpitala Uniwersyteckiego na pierwszym posiedzeniu wybrało pierwszy zarząd szpitala. Działoszyński stanął na czele trzyosobowego zarządu. Wiceprezesami zostali obecni dyrektorzy: Zbigniew Hupało - ds. rozwoju oraz Jarosław Sieradzki - ds. finansowych.

"Cieszę się, że będę mógł współpracować z dwiema osobami, które wcześniej już funkcjonowały w kierownictwie szpitala. Będę liczył na ich wiedzę, wsparcie i pomoc. Zadania są bardzo jasno sprecyzowane, zarówno przez uczelnię, jak i zarząd województwa. Dla mnie osobiście to kolejne życiowe wyzwanie" - powiedział Działoszyński podczas czwartkowej konferencji prasowej, na której przedstawiono nowy zarząd.

Marszałek województwa zadowolona z wyboru

"Udało się pozyskać doskonałego menadżera. Pan prezes wraz z zarządem mają bardzo jasno sprecyzowane zadania i jestem przekonana, że im sprostają" - oceniła marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak. Jak podkreśliła, nowy prezes ma przede wszystkim przeprowadzić szpital przez proces przekształcenia w uniwersytecki. Zadeklarowała także dalsze wsparcie samorządu dla placówki.

Marszałek Polak poinformowała także, że zarząd przedstawicielkami województwa w pięcioosobowej radzie nadzorczej będą w dalszym ciągu mec. Roksana Skorecka i pracowniczka departamentu ochrony zdrowia Aleksandra Lipińska.

Trzech przedstawicieli do rady wprowadzi uczelnia.

Przed przekształceniem szpitalem w Zielonej Górze kierował Stanisław Łobacz, który wcześniej był szefem lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szpital uniwersytecki to większe fundusze

Lecznica w Zielonej Górze stała się szpitalem uniwersyteckim 18 sierpnia br. Tego dnia szpital z nowym statutem został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod zmieniona nazwą: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Właścicielami szpitalnej spółki są Uniwersytet Zielonogórski (51 proc.) i Województwo Lubuskie (49 proc.). Nieruchomości szpitala pozostają własnością samorządu województwa. Nowo powstała spółka będzie kontynuować wszystkie inwestycje lecznicy.

"Szpital Uniwersytecki jest teraz w fazie tworzenia. Więc przede wszystkim zadaniem nowego prezesa i zarządu jest przejście suchą stopą z obniżonego standardu do standardu europejskiego, pierwszej kliniki w województwie. W tym roku przeznaczyliśmy na inwestycje w szpitalu 12,6 mln zł. Priorytetem jest budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka" - zaznaczyła Polak.

Dzięki zmianie formy prawnej i podniesieniu poziomu referencyjnego zielonogórski szpital liczy na zwiększenie środków o ok. 40 mln zł. Uczelnia zaś będzie uprawniona do otrzymania wyższych środków z budżetu państwa na realizację zadań medycznych, w tym na działalność dydaktyczną, w formie dotacji podmiotowej. Według szacunków Uniwersytetu Zielonogórskiego, różnica między planowanym a obecnym finansowaniem wynosi ok. 4 mln zł.

Medycyna na Uniwersytecie Zielonogórskim

Władze regionu przekonują, że powołanie szpitala uniwersyteckiego pozwoli m.in. na zwiększenie dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, co będzie się wiązało ze wzrostem szans na wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, poprawiając bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa.

Wydana w 2015 r. zgoda ministra zdrowia na utworzenie na Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) kierunku lekarskiego była uwarunkowana posiadaniem tzw. bazy własnej, czyli szpitala uniwersyteckiego. Samorząd województwa zadeklarował wówczas podjęcie kroków w tym kierunku.

Do tej pory na UZ medycynę studiowało 180 osób. W październiku br. na pierwszym roku naukę rozpocznie kolejnych 120 przyszłych lekarzy.

Marcin Rynkiewicz