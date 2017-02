44-latek podejrzany o pedofilię w rękach policji

Małopolscy policjanci zatrzymali pod zarzutem przestępstw na tle seksualnym wobec małoletnich 44-letniego mężczyznę z Mazowsza. Trafił już do aresztu - poinformował w piątek rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Sebastian Gleń.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

Według policjantów podejrzany za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego nawiązywał znajomość z dziećmi z powiatu oświęcimskiego. "Podając się za szesnastolatka, wzbudzał ich zaufanie, a następnie w różny sposób nakłaniał dzieci do wykonywania tzw. innych czynności seksualnych. Sprawca za pomocą kamerki internetowej rejestrował kontakty z dziećmi" - powiedziała rzeczniczka policji w Oświęcimiu Małgorzata Jurecka.



Oświęcimscy policjanci z wydziału kryminalnego wspólnie z policjantami z zespołu do walki z handlem ludźmi z Krakowa zatrzymali mężczyznę 30 stycznia. Podczas przeszukania jego mieszkania w powiecie nowodworskim na Mazowszu zabezpieczyli m.in. sprzęt komputerowy, kilka dysków zewnętrznych, nośniki pamięci oraz karty SIM. "Po wstępnej analizie zabezpieczonego sprzętu stwierdzono, że zawiera on pliki z pornografią dziecięcą" - powiedziała Jurecka.

Zebrane przez funkcjonariuszy dowody zostały przekazane prokuraturze. Mężczyzna usłyszał zarzuty przestępstw seksualnych na szkodę dwóch małoletnich. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

"Sprawa ma charakter rozwojowy, gdyż zabezpieczone u podejrzanego nośniki danych będą jeszcze szczegółowo badane przez biegłych z zakresu informatyki. Po ich opinii podejrzany może usłyszeć kolejne zarzuty" - dodał w piątek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.