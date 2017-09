​55-latka włamała się do mieszkania i je... posprzątała

Policjanci z Krakowa interweniowali w dość nietypowej sprawie. Właściciel mieszkania zgłosił, że do jego domu włamała się kobieta, która oprócz tego, że skorzystała z nieobecności lokatorów, postanowiła odwdzięczyć się za nocleg... posprzątaniem mieszkania.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie jednej z krakowskich dzielnic. Po powrocie do domu właściciel zastał w swoim mieszkaniu nieznajomą 55-latkę.

Reklama

Jak się okazało, kobieta jest osobą bezdomną, która sprytnie otwiera skrzynki pocztowe w poszukiwaniu kluczy do mieszkania. Z zeznań 55-latki wynika, że weszła do mieszkania, wzięła prysznic, przenocowała w cudzym mieszkaniu i przywłaszczyła sobie sukienkę, którą znalazła w szafie. W ramach rekompensaty postanowiła zrobić porządki. I to nie byle jakie! Jak donoszą policjanci, kobieta posprzątała łazienkę, kuchnię, a nawet umyła okna.

55-latka została zatrzymana. Usłyszała zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.