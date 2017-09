Do krakowskiego Urzędu Miasta wpłynął wniosek KOD o rozwiązanie ONR

Małopolski Komitet Obrony Demokracji złożył w Urzędzie Miasta Krakowa wniosek, w którym chce, by prezydent miasta Jacek Majchrowski wystąpił do sądu o rozwiązanie stowarzyszeń: Obóz Narodowo-Radykalny i Obóz Narodowo - Radykalny Brygada Małopolska.

"Gardzą państwem i społeczeństwem polskim"

Autorzy wniosku zwracają się do prezydenta Krakowa o wszczęcie postępowania nadzorczego w trybie przewidzianym przez Prawo o stowarzyszeniach. Przewiduje ono, że nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do wojewody bądź do starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia.

W uzasadnieniu wniosku jego autorzy podkreślają, że w ich odbiorze "polski ruch narodowo-radykalny pogardza państwem polskim i polskim społeczeństwem w obecnym kształcie" i "pogardza formami prawnymi, które prawo tego państwa ustanawia".

"Jesteśmy przekonani, że przyjęcie przez niego kostiumu stowarzyszenia, a właściwie wielu lokalnych stowarzyszeń, jest fałszem i przykrywką dla jego rzeczywistych lecz niejawnych struktur organizacyjnych" - czytamy we wniosku. Według KOD "ma to na celu utrudnienie jego delegalizacji".

"Nie możemy jednak pozostać bierni wobec zagrożeń, jakie ze sobą niesie faszyzacja życia publicznego" - podkreślono. KOD dołączył do wniosku także informacje wraz ze zdjęciami o sprzecznej z prawem i statutem stowarzyszenia działalności jego członków. Są to m.in. zdjęcia z Radomia z 24 czerwca i z Oświęcimia z 26 sierpnia b.r.

Delegalizacja możliwa w dwóch przypadkach

Rzeczniczka prezydenta Krakowa Monika Chylaszek powiedziała PAP, że delegalizacja stowarzyszenia przez sąd jest możliwa w dwóch przypadkach:, gdy jego działalność jest niezgodna za statutem oraz wtedy, gdy stowarzyszenie w sposób rażący łamie prawo.

"Dlatego kluczowe jest udokumentowanie takich przypadków. Miasto wysyła obecnie do 47 prokuratur okręgowych oraz wszystkich komend wojewódzkich policji pismo z pytaniem, ile od stycznia 2013 r. do dziś zostało przeprowadzonych interwencji oraz postępowań wobec stowarzyszenia lub jego członków, ile z ich dotyczyły propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści rasowej oraz w jaki sposób kończyły się te postępowania" - mówiła PAP Chylaszek.

28 sierpnia Urząd Miasta Krakowa wysłał także pismo do Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, z pytaniem o działania podjęte przez policjantów podczas trwania manifestacji KOD w tym mieście w związku z działaniami członków ONR-u i innych osób zakłócających tę manifestację.

"Przedstawiciele miasta bacznie obserwują działalność ONR także podczas zgłoszonych zgromadzeń publicznych na terenie Krakowa. Jeżeli urzędnik będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, iż doszło do złamania prawa, będzie zawiadamiał o tym fakcie odpowiednie organy" - dodała Chylaszek.

"To, że prezydent wysłał zapytania do prokuratur to znak, że podjął działania w trybie nadzoru. Myślę, że nasz wniosek będzie jednym z materiałów złożonych do sądu" - powiedziała PAP szefowa małopolskiego KOD Danuta Czechmanowska.