Kasina Wielka: Proboszcz jeździ luksusowym samochodem. Parafianie oburzeni

Mieszkańcy Kasiny Wielkiej w Małopolsce są oburzeni zachowaniem proboszcza tamtejszej parafii. Zarzucają mu posiadanie ekskluzywnego samochodu porsche macan o wartości około 400 tys. zł. W obszernym poście na Facebooku wyliczają błędy księdza.

Zdjęcie Profil "Kasina Wielka Kaplica na Brzegu" /facebook.com

15 października proboszcz Wiesław Maciaszek zapytał w czasie kazania, "dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych mszach św."

Reklama

Parafianie postanowili odpowiedzieć mu we wpisie na Facebooku.



"Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej. Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach" - rozpoczyna się wpis.



Lista zarzutów przedstawiona przez lokalną społeczność jest długa. Oskarżają proboszcza m.in. o "nadużycia związane z pobieraniem opłat za miejsca pochówku, zmiany nagrobka, odnawiania miejsca grobu na cmentarzach", "nadużycia liturgiczne podczas sprawowania mszy", "zostawienie w nieładzie i niechlujstwie starego zabytkowego kościoła i plebani".

"Gdyby ks. Wiesław Maciaszek tak dbał o wszelkie sprawy parafialne jak o siebie samego i swoje doczesne uciechy, marności tego świata to może nie było by trzeba zadawać sobie pytań: Czemu taka jest sytuacja w parafii, że coraz mniej osób uczęszcza na Msze św. niedzielne? Kiedy parafianie widzą jak ksiądz, który zbiera składki w drugą niedzielę miesiąca w kościele z przeznaczeniem "na potrzeby kościoła", zbiera po domach wysyłając po raz kolejny na ten sam cel strażaków i radę parafialną, a te prace nadal nie są wykonywane tylko w zamian ich widzimy w garażach plebańskich coraz więcej klasowych pojazdów, przykładowo sportowy Porsche Macan (2017 rok), wart sporo ponad 400 000 tyś. zł. Każdy mający samochód zdaje sobie sprawę jakie są koszty utrzymania pojazdu OC, AC, NW, Assistance, mechanika, itd..." (pisownia oryginalna - red.) - piszą parafianie we wpisie na Facebooku.



Na razie proboszcz parafii nie odniósł się do sprawy.