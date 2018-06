Kolejny pożar składowiska odpadów

W Skawinie pali się składowisko odpadów sztucznych. W akcji gaśniczej bierze udział 46 zastępów strażaków.

Zdjęcie Seria podpaleń wysypisk? Pożar w Zgierzu, zdj. ilustracyjne /Lukasz Szelag /Reporter

"Płonie składowisko o wymiarach 100 m na 60 m, przy czym pożarem jest objęta część ok. 50 na 50 metrów, tj. powierzchnia ok. 2,5 tys. metrów kw. Palą się odpady wstępnie przetworzone, sprasowane na wys. ok. 4 metrów" - powiedział PAP rzecznik małopolskiej straży pożarnej Sebastian Woźniak.

Reklama

Jak poinformował, w gaszeniu bierze udział 46 zastępów, 126 strażaków, na miejscu pracują trzy koparki, które przekopują odpady i umożliwiają przelewanie ich wodą.

"Strażacy pracują w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Cały czas monitorujemy powietrze pod kątem występowania szkodliwych substancji, dotychczas nie było konieczności ewakuacji" - powiedział rzecznik. Strażacy apelują jednak do mieszkańców pobliskich rejonów, aby nie otwierali okien zanim pożar nie zostanie ugaszony.

Na miejscu obecny jest zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, został powołany sztab akcji ratowniczej.

Zadysponowano siły i środki z powiatów oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego, dojeżdżają siły z Wieliczki i Suchej Beskidzkiej - poinformował rzecznik.