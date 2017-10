Kraków: Darmowa komunikacja miejska także dla gimnazjalistów

Już nie tylko uczniowie krakowskich podstawówek, ale także gimnazjaliści mogą korzystać z darmowej komunikacji miejskiej - niezależnie od tego, czy mieszkają w małopolskiej stolicy, czy poza nią. Ci, którzy uczą się w Krakowie, w autobusach i tramwajach okazują jedynie legitymację szkolną - nie muszą kupować biletów.

Zdjęcie Tramwaj w Krakowie /Jacek Boroń /Reporter

Bezpłatne przejazdy będą przysługiwać uczniom wyłącznie w trakcie roku szkolnego - od września do czerwca, z wyłączeniem dwóch miesięcy wakacji.

"Szacunki są takie, że strata dla budżetu miasta to będzie ok. trzy miliony złotych" - przyznała Monika Chylaszek, rzecznik prezydenta Krakowa. "Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to właściwie nie o pieniądze tu chodzi, ale o wyrabianie dobrych nawyków" - podkreśliła.

Uchwała dotycząca darmowej komunikacji dla gimnazjalistów została przyjęta przez Radę Miasta Krakowa 13 września.