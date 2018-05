Kraków: Rozpoczyna się Copernicus Festival

"Przypadek wzbudza egzystencjalny niepokój, ale daje również do myślenia" – mówił podczas czwartkowej konferencji zastępca dyrektora Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych prof. Bartosz Brożek, nawiązując do motywu przewodniego piątej edycji Copernicus Festival, która rozpocznie się w Krakowie 22 maja.

Zdjęcie Copernicus Festival odbędzie się w Krakowie w dniach 22-27 maja /Copernicus Festival /INTERIA.PL

"Tylko przypadek może wyglądać jak wysłannik losu. To, co jest nieuchronne, czego się spodziewamy, co powtarza się codziennie, jest nieme" - piszą organizatorzy, cytując czeskiego i francuskiego eseistę Milana Kunderę.

"Kraków to miasto, w którym można na chwilę się zatrzymać i pomyśleć" - mówił w czwartek zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Andrzej Kulig. "Copernicus Festival jest takim momentem skłaniającym do refleksji intelektualnych" - dodał.

Czym jest przypadek?

Tegoroczna, piąta już edycja międzynarodowego festiwalu nauki Copernicus Festival dedykowana jest przypadkowi, który odgrywa kluczową rolę w rozmaitych dziedzinach nauki i sztuki, od fizyki po poezję. Podczas wydarzeń - serii wykładów, debat, projekcji filmowych, koncertów, wernisaży - wybitni naukowcy, intelektualiści i artyści pochylą się nad istotą przypadku jako narzędzia rozwoju.

Goście festiwalu postarają się odpowiedzieć na pytanie, czym są przypadki. Burzycielami porządku? Wyłomem w racjonalności? Zaprzeczeniem tego, co intuicyjne?

Program festiwalu przedstawił inicjator Copernicus Festival, wydawca "Tygodnika Powszechnego" Jacek Ślusarczyk przypominając, że poprzednia edycja skupiała się na związku emocji z nauką i kulturą. Wykłady o roli przypadku w koncepcjach naukowych, sukcesach ekonomicznych i paradoksach sztuki współczesnej poprowadzą międzynarodowej sławy naukowcy.

Zdjęcie Piąta edycja festiwalu poświęcona została przypadkowi / Copernicus Festival / INTERIA.PL

Seria wykładów

W środę 23 maja o godz. 19:00 profesor ekonomii na Uniwersytecie Cornell, publicysta "New York Timesa", Robert H. Frank wygłosi wykład dotyczący związku sukcesu ze szczęściem. Podczas wydarzenia przewidziano tłumaczenie symultaniczne.

Kolejnego dnia festiwalu, 24 maja o godz. 19:00 wybitny astronom Jean-Pierre Lasota wyjaśni kwestie przypadku w życiu i pracy fizyków.

W piątek 25 maja o godz. 19:00 organizatorzy festiwalu zapraszają na wykład profesora psychologii na Uniwersytecie Harvarda Daniela Gilberta z tłumaczeniem symultanicznym zatytułowany: "Szczęście - czego nie powiedziała ci matka".

Sobotni wykład główny wygłosi o godz. 19:00 poeta, eseista i prozaik Adam Zagajewski. Jeden z najbardziej cenionych pisarzy polskich na świecie 26 maja skupi się na zagadnieniu wolności w życiu codziennym.

Ostatni dzień festiwalu, niedzielę 27 maja uświetni wykład dyrektora i założyciela Centrum Kopernika, ks. prof. Michała Hellera. Prezbiter katolicki o godz. 19:00 wygłosi przemówienie o "ewolucji i przypadku".

Wykłady główne festiwalu zakończą się debatami, podczas których uczestnicy wydarzeń będą mogli zadać pytania prowadzącym i podzielić się własnymi refleksjami.

Perceptio, Śniadania Mistrzów, Inventio, oferta dla dzieci

W ramach pasma Perceptio odbędą się wydarzenia, podczas których prowadzący ukażą rolę przypadku w poezji, muzyce, fotografii i malarstwie, a także w poczuciu humoru.

Śniadania Mistrzów będą spotkaniami ze znanymi osobami nauki i sztuki. Wśród uczonych i artystów, którzy opowiedzą w mniej formalnej atmosferze o swojej pracy i pasjach, znajdą się:

23 maja - Czesław Porębski

24 maja - Dorota Segda

25 maja - Szczepan Zapotoczny

26 maja - Władysław Stróżewski

27 maja - Andrzej Jajszczyk

W paśmie Inventio organizatorzy festiwalu zaplanowali ukazanie związku sztuki z nowoczesną technologią, "kreatywność" sztucznej inteligencji oraz wyjątkowe koncerty muzyczne.

Od wtorku do soboty odbędą się projekcje polskich i zagranicznych produkcji filmowych. Wieczorne wydarzenia kinowe rozpoczną się wybitnym obrazem wyreżyserowanym przez Krzysztofa Kieślowskiego pt. "Przypadek". Projekcja poprzedzona będzie prelekcją Anity Piotrowskiej.

Przewidziano również specjalną ofertę skierowaną do najmłodszych. Dzieci i młodzież na kanwie bajek i opowiadań o nauce będą mogły rozbudzić swoją ciekawość na temat tworzenia naszej kultury.