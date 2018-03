Kraków: Zabójstwo 21-latka na Kazimierzu. Dożywocie dla sprawcy

Na karę dożywocia skazał w środę krakowski Sąd Okręgowy 40-letniego Damiana S., oskarżonego o zabójstwo 21-latka na krakowskim Kazimierzu. Sprawa bulwersowała mieszkańców miasta, ponieważ młody mężczyzna był przypadkową ofiarą.

Do zabójstwa doszło 3 stycznia 2017 r. późnym wieczorem w okolicy skrzyżowania ulic Miodowej i Brzozowej.

Jak wyjaśniał w śledztwie oskarżony, wcześniej został on w tym miejscu dotkliwie pobity i skopany przez kilku napastników. Był to odwet za potrącenie jednego z nich. Pobity i zakrwawiony wrócił do lokalu, w którym pracował, wziął nóż i wrócił na miejsce zdarzenia. Tam zaatakował nożem w plecy 21-latka, sądząc, że był on uczestnikiem poprzedniej awantury. Zaatakowany chłopak zmarł.

Prokuratura oskarżyła Damiana S., że działając z zamiarem zabójstwa, zadał z dużą siłą cios nożem swojej ofierze w plecy, powodując ranę przecinającą serce i lewe płuco oraz skutkującą krwotokiem wewnętrznym i zgonem. Damian S. przyznał się do zadania ciosu nożem, natomiast nie przyznał się, by działał z zamiarem zabójstwa. Przed sądem wyrażał ubolewanie i płakał. Prosił o karę, która pozwoli mu jeszcze wrócić do społeczeństwa.