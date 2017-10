Kraków: Zaginęła 27-letnia kobieta

Małopolska policja poszukuje 27-letniej Agnieszki Prokop. Zaginiona wyszła z domu we wtorek 3 października i od tamtej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zdjęcie Kraków: Zaginęła 27-letnia Agnieszka Prokop /malopolska.policja.gov.pl /Policja

27-letnia Agnieszka Prokop to mieszkanka krakowskiej dzielnicy Krowodrza.

3 października wyszła z domu około godz. 8.00. Od tamtej pory nie powróciła do miejsca zamieszania i nie nawiązała żadnego kontaktu z rodziną.



Zaginiona ma 172 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma pociągłą twarz, niebieskie oczy, proste, brązowe, sięgające do ramion włosy i widoczny ubytek pomiędzy przednimi zębami.



Jak informuje małopolska policja, w dniu zaginięcia kobieta była ubrana w ciemną bluzkę, czarną spódnicę i czarny płaszcz.



Policja apeluje, by wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, kontaktowały się z III Komisariatem Policji w Krakowie pod numerem telefonu 12 615 29 12, 12 615 71 80 lub 997.