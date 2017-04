Kraków: Zdewastowali 28 aut. Czterech zatrzymanych

Policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzewanych o dewastację w sobotę rano 28 samochodów zaparkowanych na ulicy w centrum Krakowa - podał rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Jak podkreślił rzecznik, do zatrzymań doszło w sobotę wieczorem w wyniku szeroko zakrojonych czynności operacyjnych i analitycznych realizowanych przez policyjnych detektywów. Zatrzymani to mieszkańcy Krakowa w wieku 17, 18 i 20 lat.



"W dalszym toku dochodzenia istotne będzie m.in. ustalenie, jaką rolę odegrał każdy z nich w tym zdarzeniu" - poinformował Gleń. Mogą im zostać postawione zarzuty uszkodzenie mienia (art. 288 Kodeksu karnego) - za co grozi pięć lat pozbawienia wolności.

Policja prosi świadków zdarzenia o zgłaszanie się do Komisariatu Policji II w Krakowie przy ulicy Lubicz 21 (tel. 12 61 52 915).

Informację o zdarzeniu przekazała policji kobieta, która w sobotę ok. 4:30 nad ranem słyszała brzęk tłuczonego szkła na ul. Władysława Szafera w krakowskim Śródmieściu. Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili, że w 28 samochodach tam zaparkowanych powybijane są tylne lub boczne szyby, niektóre miały też uszkodzone lusterka i karoserie.

Policjanci korzystając m.in. z monitoringu z pobliskich budynków ustalili, iż dewastacji najprawdopodobniej dokonała czteroosobowa grupa mężczyzn, która przechodziła po godz. 4:00 tą ulicą.