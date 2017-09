Ludzkie szczątki w Tatrach. Trwa przeszukanie doliny

Policjanci z psem tropiącym oraz ratownicy TOPR przeszukują w czwartek okolice Doliny Roztoki w Tatrach, gdzie w ubiegłym tygodniu odnaleziono ludzkie szczątki.

Zdjęcie Przeszukanie Doliny Roztoki, gdzie odnaleziono szczątki ludzkie /Adrian Gladecki /Reporter

"Szeroko zakrojone działania skierowane są na poszukiwanie ewentualnych śladów, np. kolejnych kości lub rzeczy osobistych, mogących pomóc w identyfikacji znalezionych w ubiegłym tygodniu szczątków ludzkich. Poszukiwania obejmą duży obszar, wszystko wskazuje bowiem na to, że przez lata szczątki jak również odzież i rzeczy osobiste ofiary mogły zostać rozwleczone przez dzikie zwierzęta" - poinformował rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Sebastian Gleń.

W akcji bierze udział blisko 20 osób.

W ubiegłym tygodniu w czwartek podczas prac naukowych prowadzonych w Dolinie Roztoki, pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego natrafili na części garderoby i wyposażenia turystycznego. W ubraniach znajdował się fragment kości ludzkiej. W trakcie dalszych poszukiwań odnaleziono kolejne ludzkie kości, w tym czaszkę.

Wśród rzeczy znajdowały się produkty spożywcze, na których widnieją daty przydatności do spożycia - na jednym to grudzień 2008 r., na kolejnym 2009 r. Śledczy przypuszczają, że zgon mógł nastąpić w latach 2007 - 2009.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Zakopanem. Do wszystkich jednostek policji w Polsce przesłano komunikat z prośbą o przeszukanie baz osób zaginionych w tym wytypowanym okresie.

Znalezione szczątki ludzkie trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie ma być uzyskany profil DNA. Śledczy chcą zrekonstruować wyglądu twarzy na podstawie znalezionej czaszki.

Policja apeluje o kontakt osoby, których bliscy lub znajomi mogli zaginąć w Tatrach około 10 lat temu.

Dolina Roztoki stanowi odgałęzienie Doliny Białki. Można do niej wejść ze szlaku prowadzącego do Morskiego Oka na wysokości Wodogrzmotów Mickiewicza i przejść nią obok wodospadu Wielka Siklawa do Doliny Pięciu Stawów Polskich.