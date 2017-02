Małopolska: 26,5 tys. kotłów do wymiany

Ponad 26,5 tys. starych, nieekologicznych kotłów ma być wymienionych w Małopolsce w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Właśnie zakończył się nabór wniosków w dwóch konkursach, w których do podziału jest prawie 220 mln zł z funduszy unijnych.

Zdjęcie Smog nad Krakowem /Marek Lasyk /Reporter

Jak poinformował w środę małopolski urząd marszałkowski, o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 ubiega się ponad 100 lokalnych samorządów. Zdecydowana większość z nich złożyła dokumenty w dwóch, trwających od 30 grudnia konkursach.

Pierwsze umowy z gminami zostaną podpisane w połowie roku. W sumie dzięki unijnym dotacjom w najbliższych kilkunastu miesiącach planuje się likwidację ponad 26,5 tys. starych urządzeń grzewczych.

Środki, o które aplikowały gminy, ostatecznie trafią do mieszkańców Małopolski - właścicieli domów jedno- i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary piec i zastąpić go piecem na biomasę lub paliwa gazowe, nowoczesnym piecem węglowym, źródłem ciepła wykorzystującym odnawialne źródła energii lub podłączyć się do sieci ciepłowniczej. Warunkiem jest wcześniejsze przeprowadzenie audytu energetycznego oraz termomodernizacja budynku, w którym piec ma zostać zainstalowany.

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej dotacja pokryje koszty demontażu starego pieca oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Natomiast przy wymianie starego pieca na nowy (opalany gazem, biomasą lub węglem) dotacja pokryje koszty demontażu dotychczasowego urządzenia oraz zakup i montaż nowego, a także koszty instalacji niezbędnej armatury (w przypadku kotłów gazowych również wkład kominowy).

Na likwidację starego, nieekologicznego kotła i zastąpienie go kotłem na paliwo stałe lub gaz albo w przypadku wykorzystania do ogrzewania któregoś z odnawialnych źródeł energii można otrzymać równowartość 350 zł/kW mocy nowego źródła ciepła, jednak nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku budynku jednorodzinnego oraz nie więcej niż 10 tys. zł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu.

Można także starać się o pokrycie kosztów instalacji. Maksymalna wysokość dotacji na ten cel to - w zależności od konkursu - nie więcej niż 6 tys. zł (konkurs Obniżenie poziomu niskiej emisji) i do 1 tys. zł (konkurs Obniżenie poziomu niskiej emisji, paliwa stałe) w przypadku budynku jednorodzinnego. W przypadku budynku wielorodzinnego ta kwota może być odpowiednio wyższa i zależy od liczby odrębnych lokali mieszkalnych.

W Krakowie dofinansowanie obejmuje wyłącznie kotły gazowe lub OZE (odnawialne źródła energii). W metropolii krakowskiej (z wyjątkiem Krakowa) dofinansowanie dotyczy kotłów gazowych lub OZE oraz kotłów na biomasę. Poza metropolią dofinansowanie obejmuje kotły gazowe lub OZE oraz kotły na biomasę i węgiel, ale tylko najnowszej generacji.

Ostateczne warunki otrzymania dotacji przez mieszkańców określą poszczególne gminy i to tam wszyscy zainteresowani wymianą kotłów uzyskają niezbędne informacje.

Smog dusi Małopolskę

Jakość powietrza w Małopolsce należy do najgorszych w Europie. Zdaniem ekspertów to stare piece, w których niektórzy spalają śmieci, są najpoważniejszym źródłem smogu.

"Do poprawy jakości powietrza w naszym województwie chcemy wykorzystać fundusze unijne, jakimi dysponujemy w ramach naszego regionalnego programu operacyjnego. W sumie na różne działania proekologiczne mamy w nim zarezerwowane aż 420 mln euro" - powiedział wicemarszałek Małopolski Stanisław Sorys.

Aby zapobiegać szkodliwemu dla zdrowia smogowi, w styczniu Sejmik Małopolski przyjął uchwałę antysmogową. Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, w którym przyjęto regulacje antysmogowe na poziomie całego województwa.

Zgodnie z uchwałą od 1 lipca w całym regionie będzie można montować w nowych domach wyłącznie piece do ogrzewania na paliwa stałe, spełniające najwyższe normy emisyjne. Stare kotły muszą zostać wymienione do 2023 r.