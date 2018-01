Małopolska policja zatrzymała internetowego pedofila

Krakowscy policjanci zatrzymali 62-letniego mężczyznę, podejrzanego o posiadanie i rozpowszechnianie w internecie treści pornograficznych z udziałem dzieci. Grozi mu za to do 12 lat więzienia – poinformował we wtorek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Zatrzymany jest mieszkańcem jednej z podkrakowskich wsi. Mężczyzna za pośrednictwem komunikatorów internetowych, zmieniając swoją tożsamość i podając się za osobę małoletnią, nawiązywał kontakt z dziećmi, którym następnie proponował wymianę intymnych zdjęć.

Pedofila od kilku miesięcy rozpracowywali funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W ramach śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Prądnik Biały, mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty prezentowania treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz jeden składania propozycji obcowania płciowego, do których popełnienia się przyznał. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.