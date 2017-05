​Małopolska: Zakonnik oskarżony o molestowanie 22 dzieci

Do Sądu Rejonowego w Nowym Targu trafił akt oskarżenia w sprawie wykorzystania seksualnego 22 dzieci przez karmelitę bosego. Zakonnik przyznał się do winy, grozi mu do 12 lat więzienia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

"Grzegorz Z. jest oskarżony o doprowadzenie 22 małoletnich poniżej 15 roku życia, do poddania się innym czynnościom seksualnym. Zakonnik wykorzystał fakt sprawowania opieki nad małoletnimi" - powiedział PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak.

Zakonnik został również oskarżony o posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Chodzi o zdjęcia i filmy, zapisane na nośnikach elektronicznych. W trakcie przesłuchania Grzegorz Z. przyznał się do winy.

Początek procesu zaplanowano na 13 lipca w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu.

41-letni zakonnik był katechetą w szkole w Kluszkowcach koło Nowego Targu. O podejrzanym zachowaniu katechety prokuraturę i dyrekcję szkoły poinformowali zaniepokojeni rodzice dziewczynek. W kwietniu ubiegłym roku karmelita bosy usłyszał prokuratorskie zarzuty. Nie był aresztowany. Stosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i zakazano nauczania religii.

Władze Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych zakazały Grzegorzowi Z. publicznego sprawowania mszy. W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej zakon Karmelitów Bosych zadeklarował pomoc i współpracę z wymiarem sprawiedliwości w szybkim wyjaśnieniu sprawy.