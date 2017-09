Małopolskie: Intensywne opady deszczu. Ryzyko lokalnych podtopień

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie otrzymuje informacje o wypełnionych rowach melioracyjnych na terenie miasta. Kanalizacja w wielu miejscach przestała odprowadzać wodę. Centrum Zarządzania Kryzysowego podjęło decyzję o uruchomieniu magazynu przeciwpowodziowego.

Zdjęcie Ulewa w Krakowie. Może dojść do lokalnych podtopień (zdjęcie ilustracyjne) /AFP

Magazyn przeciwpowodziowy powstał na wypadek konieczności udzielenia pomocy mieszkańcom. W magazynie znajdują się m.in. piasek, worki i pompy. Zagrożone podtopieniami tereny Krakowa są nieustannie patrolowane przez straż miejską.



IMiGW wydało komunikat, w którym informuje, że do godz. 8 rano w piątek, 22 września, prognozowana suma opadów wyniesie od 35 do 50 mm. Lokalnie liczba ta może zwiększyć się do aż 60 mm. Według prognoz najbardziej intensywne opady deszczu mają pojawić się w południowej części województwa.



Synoptycy apelują o zachowanie rozwagi na drodze. Warunki do jazdy będą złe z powodu ograniczonej widzialności i ryzyka utraty przyczepności. Mogą również wystąpić lokalne podtopienia budynków, dróg i ulic.

Dojdzie również do ochłodzenia. W ciągu dnia temperatura wyniesie 12 stopni Celsjusza, wieczorem spadnie do 10 st. C. W weekend niekorzystna pogoda ma się nieznacznie poprawić. Będzie cieplej - do 14 st. C. Jest również szansa na przejaśnienie.