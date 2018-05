Małopolskie: Pożar składowiska odpadów w Gorlicach

20 zastępów straży pożarnej gasiło w sobotę rano pożar składowiska odpadów wielkogabarytowych, do jakiego doszło w Gorlicach. Pożar został opanowany, nie objął pobliskiego składowiska opon, trwa dogaszanie ognia – poinformował PAP dyżurny małopolskiej państwowej straży pożarnej.

Zdjęcie zdjęcie ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Do pożaru doszło w sobotę ok. godz. 4 na składowisku odpadów wielkogabarytowych przy ul. Przemysłowej w Gorlicach.

Reklama

W trakcie gaszenia pożaru o wymiarach ok. 60 na 65 metrów i wysokości 6 metrów strażacy walczyli o to, aby ogień nie przeniósł się na pobliskie, oddalone o ok. 70 metrów składowisko opon.

Pożar udało się opanować, nie doszło do zapalenia się opon. Strażacy dogaszają pożar - poinformowała straż pożarna. Biegły z zakresu pożarnictwa ustali przyczyny pożaru.