Małopolskie: Woda w czterech wioskach pod Bochnią niezdatna do picia

Woda ze stacji uzdatniania w miejscowości Siedlec (powiat bocheński) nie jest zdatna do spożycia - poinformowała w piątek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni. Wodociąg obsługuje 1600 mieszkańców z czterech wsi: Chełm, Gierczyce (częściowo), Moszczenica, Siedlec.

Według wspomnianej informacji badania laboratoryjne wykazały "przekroczenie mikrobiologiczne, obecność bakterii grupy coli w ilości 34 (jtk - jednostek tworzących kolonię) oraz enterokoki kałowe w ilości 54 (jtk). W obu przypadkach wartość dopuszczalna jest 0 (jtk).

"Woda ta nadaje się tylko do działań naprawczych związanych z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących przepisów, a także do celów sanitarnych związanych ze spłukiwaniem toalet oraz celów przeciwpożarowych" - można przeczytać w komunikacie.

Koordynator ds. kontaktów z mediami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie Elżbieta Kuras poinformowała PAP, iż nie wiadomo kiedy znów będzie można korzystać z wody ze stacji w Siedlcu. Dodała jednak, że "istnieje nadzieja", iż na początku przyszłego tygodnia.