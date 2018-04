Małopolskie: Zarzut zabójstwa dla sprawcy wypadku w Rzezawie

Zarzut zabójstwa rowerzysty i usiłowania zabójstwa kolejnych czterech osób postawi we wtorek prokuratur 52-letniemu Robertowi R., który w niedzielę w Rzezawie wjechał w grupę rowerzystów i pieszych – poinformował PAP prok. Mieczysław Sienicki z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka/REPORTER /East News

Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego odbędzie się we wtorek w szpitalu psychiatrycznym w Krakowie, dokąd sprawca trafił po wypadku. Lekarze zdecydowali, że mężczyzna nie może zostać przewieziony do prokuratury. Jak ustaliła prokuratura, leczył się on psychiatrycznie.



"Z zeznań świadków i okoliczności zdarzenia wynika, że właściwe jest przedstawienie sprawcy zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa czterech osób. Świadkowie zeznali m.in., że kierowca celowo wjechał w grupę rowerzystów i pieszych, a nawet dodał gazu. Także po zatrzymaniu nie okazywał skruchy" - powiedział prok. Sienicki. Jak dodał, według niektórych świadków Robert R. miał mówić, że "uwolnił potrąconych od zła" i inne nielogiczne rzeczy.



Po przesłuchaniu prokuratura wystąpi do sądu o aresztowanie podejrzanego.



"Chciał posprzątać chodnik z ludzi"

Do wypadku doszło w niedzielę po południu na drodze powiatowej w Rzezawie (między Bochnią a Brzeskiem). Poruszający się samochodem marki fiat panda 52-letni mieszkaniec Katowic wjechał w grupę trojga rowerzystów i dwóch pieszych. Potem próbował się oddalić samochodem, ale został ujęty przez świadków po około 200 metrach, gdy potrącił kolejnego pieszego. Świadkowie wezwali policję i przekazali kierowcę funkcjonariuszom.



W wyniku doznanych obrażeń jedna osoba zmarła, jedna jest w stanie ciężkim, a trzy mają obrażenia, których skala będzie ustalana.



Sprawca po zatrzymaniu początkowo został osadzony w policyjnej izbie zatrzymań, ale zachowywał się w sposób odbiegający od normy i wskazujący na zaburzenia psychiczne. Wezwany lekarz zadecydował o przeniesieniu go do szpitala psychiatrycznego.

Jak wykazało wstępne badanie, mężczyzna był trzeźwy, jego krew zostanie jednak przebadana na obecność innych środków w organizmie.



Tragedia na oczach gości weselnych

Jak podawały lokalne media, tragedia rozegrała się na oczach ludzi wychodzących ze ślubu w kościele. Fiat panda wjechał na chodnik tuż obok świątyni.

Jak podawała "Gazeta Krakowska", sprawca - zatrzymany przez mieszkańców - nie stawiał oporu.

"Wstrząśnięci ludzie mieli od niego usłyszeć, że chciał 'posprzątać chodnik z ludzi wychodzących z kościoła'" - podała gazeta. Poinformowała również, że na pomoc potrąconym jako pierwsi pospieszyli druhowie z OSP w Rzezawie.