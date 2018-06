O symbolu Krakowa w Celestacie

W środę w Celestacie, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, odbyły się warsztaty "Lajkonik i jego strój" dla osób z dysfunkcją wzroku. Spotkanie zorganizowano w ramach trwającego od 8 czerwca XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

Zdjęcie Andrzej Szoka prezentuje korpus konia Lajkonika, fot. Izabela Rzepecka /INTERIA.PL

O stroju Lajkonika, jego historii, elementach składowych i symbolice opowiadali pracownicy Celestatu - Alicja Soćko-Mucha i Andrzej Szoka.

Legenda o Koniku Zwierzynieckim

Warsztaty rozpoczęły się legendą o słynnym Tatarzynie, zwanym też Konikiem Zwierzynieckim.

Początki Lajkonika, jak podkreślał Szoka, sięgają końca XIII wieku, a dokładniej 1287 roku, kiedy to wojska tatarskie zaplanowały atak na Kraków. Napad mieli udaremnić tzw. włóczkowie, flisacy, którzy dostrzegli wrogie oddziały w pobliżu wsi Zwierzyniec. By podkreślić wagę swego czynu, flisacy przebrali się w stroje Tatarów, a następnie wjechali na skradzionych koniach do miasta, wieszcząc zwycięstwo. Na pamiątkę tego wydarzenia raz do roku krakowianie świętują pochód Lajkonika, a sam Lajkonik jest jednym z ważniejszych symboli miasta.

Jak zaznaczali prowadzący, pochód Lajkonika, szopkarstwo krakowskie oraz krakowska koronka klockowa wpisane zostały na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Strój Lajkonika

Barwny strój Lajkonika zaprojektował Stanisław Wyspiański. Osoby z dysfunkcją wzroku mogły zapoznać się z kopią jego projektu za pomocą dotyku. Do dyspozycji uczestników warsztatów były również atrybuty Tatarzyna, m.in. buława, szefelin oraz koszyczek na "haracz". Nie zabrakło także przedmiotów wchodzących w skład stroju włóczków.

Atrakcją spotkania była możliwość założenie kostiumu składającego się z korpusu konia, turbanu i buławy, a także możliwość przymierzenia tzw. stroju polskiego złożonego z żupana, kontuszu i futrzanej czapy.

Na koniec prowadzący zaprezentowali drzeworyty z podobizną Lajkonika oraz szopki krakowskie, w których nie zabrakło bohatera warsztatów. Ciekawostką były też dawne perfumy marki... Lajkonik.

Zdjęcie Jedna z sal krakowskiego Celestatu, fot. Izabela Rzepecka / INTERIA.PL

Warsztaty "Lajkonik i jego strój" odbyły się niespełna tydzień po słynnym pochodzie Lajkonika, który od lat wyrusza w pierwszy czwartek po Bożym Ciele z ulicy Senatorskiej na Rynek Główny, gdzie następuje odebranie "haraczu" z rąk Prezydenta Miasta. Od 1988 roku w postać Lajkonika wciela się Zbigniew Glonek, związany z pochodem łącznie 48 lat.

XIX Tydzień Osób Niepełnosprawnych zakończy się w piątek. Przed uczestnikami wydarzenia jeszcze m.in. rejsy statkiem po Wiśle, zawody wspinaczkowe czy zwiedzanie podziemi kościoła świętego Wojciecha.

Izabela Rzepecka