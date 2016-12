Ponad tysiąc potrzebujących na Wigilii u Franciszkanów

Około tysiąca osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących uczestniczyło w wieczerzy wigilijnej, która odbyła się w krużgankach klasztoru oo. franciszkanów w Krakowie. "Ten wieczór jest jakby rachunkiem sumienia dla całego społeczeństwa” - mówił bp Jan Szkodoń.

Na organizowaną od lat wigilię u ojców franciszkanów przyszli bezdomni, samotni, biedne rodziny. Na stołach czekały na nich tradycyjne potrawy: zupa grzybowa, smażona ryba z ziemniakami i surówką z kapusty, słodki deser, owoce.

Na początek franciszkanie zaśpiewali dla zebranych kolędy, w pewnym momencie dołączył do nich jeden z gości, który przyniósł ze sobą mandolinę. Po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani w krużgankach łamali się opłatkami i składali sobie życzenia.

W tym roku w wigilii z powodu przeziębienia nie uczestniczył metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Zamiast niego obecny był biskup Jan Szkodoń. "Przybyliście tutaj, aby nie tylko zjeść uroczysty posiłek wieczerzy wigilijnej, ale w takim miejscu i w takim dniu czujecie się tu potrzebni, otoczeni życzliwymi ludźmi" - mówił do uczestników wieczerzy.

"Ten wieczór jest jakby rachunkiem sumienia dla całego społeczeństwa. Jest streszczeniem tego co w życiu jest piękne, co budzi nadzieję, ale też tego co smutne, co powoduje, że mamy tyle smutku w sercu" - zaznaczył bp Szkodoń. Jak podkreślił, podczas wieczerzy wigilijnej ludzie składają sobie życzenia, ale mają one pełny sens, kiedy są połączone z modlitwą.

Każdy uczestnik wychodząc z wigilii otrzymał też paczkę z żywnością na święta. Znalazły się w niej konserwy, cukier, herbata, kawa, owoce, a także specjalne opaski odblaskowe na ramię z hasłem nawiązującym do postaci Adama Chmielowskiego - św. brata Alberta. Sejm ustanowił rok 2017 - rokiem św. Brata Alberta w 100. rocznicę jego śmierci, która przypada 25 grudnia.

Głównym organizatorem wigilii jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej, przy współudziale ojców franciszkanów i sióstr albertynek. Wieczerza finansowana jest przez gminę Kraków.

Franciszkanie organizowali w Krakowie wigilię dla samotnych i biednych od 1974 r. Po wprowadzeniu w stanie wojennym zakazu gromadzenia się zwyczaj ten upadł. W 1991 r. Caritas zorganizowała wigilię na Dworcu PKP. Odbywały się tam one do roku 1997 i brało w nich udział około 300 osób.

W 1998 r. zmieniono miejsce wigilii, przenosząc ją na krużganki klasztoru Ojców Franciszkanów przy Placu Wszystkich Świętych. W "Wigilii Caritas ze św. Franciszkiem" dla bezdomnych i samotnych wzięło wówczas udział ok. 500 osób. Miejsce zostało wybrane ze względu na lepsze warunki, pozwalające stworzyć świąteczną atmosferę.