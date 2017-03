Profesor Jerzy Vetulani potrącony przez samochód

W czwartek wieczorem prof. Jerzy Vetulani został potrącony przez samochód – czytamy na profilu profesora na Facebooku. Stan poszkodowanego jest ciężki, ale stabilny.

Do zdarzenia doszło wieczorem 2 marca w Krakowie. Prof. Jerzy Vetulani został potrącony przez samochód podczas powrotu z pracy do domu.

"Wracał na piechotę z Instytutu Farmakologii PAN idąc swoją ulubioną trasą, którą regularnie pokonuje od kilkudziesięciu lat — ulicą Zielony Most do pętli tramwajowej w Bronowicach. Nie znamy jeszcze żadnych szczegółów dotyczących wypadku, ale wiemy, że choć drogę znał świetnie, to zawsze chodził ostrożnie" - podano na profilu profesora.

Prof. Jerzy Vetulani odniósł poważne obrażenia. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Poszkodowany przebywa obecnie w jednym z krakowskich szpitali.

Jerzy Vetulani ma 81 lat. Jest profesorem nauk przyrodniczych, członkiem Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Wszystkie planowane na najbliższy czas wystąpienia publiczne i spotkania z udziałem profesora zostały odwołane.