RMF: Czystki w krakowskich sądach. Odwoływani prezesi

Czystka w krakowskim sądzie okręgowym. Stanowisko traci prezes sądu okręgowego Beata Morawiec i dwie wiceprezes - poinformował RMF FM rzecznik krakowskiego sądu, sędzia Waldemar Żurek. Jutro decyzja o odwołaniu ma przyjść faksem. Dziś otrzymał ją telefonicznie trzeci z wiceprezesów. Stanowiska tracą też prezesi sądów rejonowych - m.in. w Nowej Hucie i Podgórzu.

"Słyszałem też, że odwołano kilku prezesów sądów rejonowych, zarówno sądów miejskich, jak i sądów poza miastem" - mówi w rozmowie z RMF FM sędzia Waldemar Żurek. Dodaje, że ponieważ jest weekend, dopiero w poniedziałek będzie ustalać, jakie są fakty.

Według niego cała sytuacja jest zadziwiająca, bo pani prezes jest na urlopie wypoczynkowym do czwartku.

"Z tego co wiem, przebywa za granicą, więc dostała tę informację na urlopie wypoczynkowym. Takie sytuacje są dla nas trudne. Nie powinny mieć miejsca" - uważa Żurek. "Ta ustawa naszym zdaniem jest sprzeczna z konstytucją, no ale jeżeli już ministerstwo stosuje ją, wciela w życie, to powinno chociaż zachować pewne zasady traktowania po ludzku ważnych funkcjonariuszy tego państwa. Odwoływanie kogoś na urlopie wypoczynkowym jest sytuacją zadziwiającą" - dodaje.