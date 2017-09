RMF: W mieszkaniu w Krakowie znaleziono ciała dwóch osób

W mieszkaniu przy ul. Estery w Krakowie strażacy po wyważeniu drzwi znaleźli w jednym z pokoi martwą kobietę. Obok na podłodze leżał martwy mężczyzna ze śladami krwi na rękach - informuje RMF.

Zdjęcie Okoliczności zdarzenia bada policja, zdj. ilustracyjne /Mariusz Kapala /East News

Wezwani na miejsce strażacy o godz. 7:15 wyważyli drzwi do mieszkania przy ul. Estery na krakowskim Kazimierzu. To, co zobaczyli, było przerażające.

Reklama

Na łóżku w pokoju leżała martwa 26-letnia kobieta. Miała ranę ciętą szyi, poranione ręce oraz rozcięty brzuch.

Obok łóżka na podłodze leżał martwy mężczyzna ze śladami krwi na rękach.

Jak dowiedzieli się reporterzy RMF, na stole porozrzucane były tabletki oraz rozsypany biały proszek.

Na miejscu wciąż pracują policja i prokurator.