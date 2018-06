"Sekrety Sceny" Teatru Groteska dla niepełnosprawnych

W ramach XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych krakowski Teatr Groteska zaprosił w poniedziałek osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami na warsztaty pt. "Sekrety Sceny". Goście Groteski mieli okazję poznać tajniki pracy teatralnej oraz usłyszeć zabawne anegdoty z wystawionych spektakli.

Zdjęcie Barbara Cieślak wraz z ochotnikiem z widowni prezentują jedną z teatralnych masek /Izabela Rzepecka /INTERIA.PL

Warsztaty poprowadziła Barbara Cieślak - aktorka Teatru Groteska z 30-letnim doświadczeniem.

Na dużej scenie

"Sekrety Sceny" rozpoczęły się od oglądania dużej sceny teatru. Barbara Cieślak opowiadała blisko 30-osobowej widowni o etapach pracy nad spektaklami, z których pierwszym jest zawsze "tworzenie historii", a następnie kreowanie dekoracji i rekwizytów. Magia teatru, którą dostrzec można już na scenie, jest uzyskiwana, jak podkreśliła, dzięki pracy wielu ludzi, m.in. "malarza świateł" i "czarodzieja dźwięku".

Cieślak nie pominęła oczywiście roli aktorów. "Aktorzy są różni i dlatego każde przedstawienie to jest takie nasze wspólne spotkanie - widowni i aktorów. I aktorzy też są ludźmi - to też są ludzie starsi, raz mają katar, raz są zaspani..." - mówiła. "Przez to przedstawienie nigdy nie jest takie samo - to jest to samo przedstawienie, ale nigdy nie jest identyczne. Przychodzi różna widownia, różnie reaguje... To przedstawienie, na które przyjdziecie do teatru jest tylko jedno, tylko tu, teraz, i tylko dla was" - zaznaczała.

W świecie masek

Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się część teatru z rekwizytami - maskami, kukiełkami i marionetkami. Goście Groteski mogli zobaczyć przykłady marionetki sycylijskiej, tzw. lalki pyskówki czy lalki z teatru cieni. Ochotnicy mieli możliwość założenia wybranych masek oraz poruszania wskazanymi kukiełkami.

Nie zabrakło również pytań do prowadzącej. Zebrani dopytywali m.in. o tworzenie masek i tremę przed występami.

Kolejne warsztaty w Teatrze Groteska w ramach XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na piątek 8 czerwca.

Zdjęcie Przed dużą sceną Teatru Groteska / Izabela Rzepecka / INTERIA.PL

Tydzień Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością" (od 2013 roku poszerzony o Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych) to coroczne przedsięwzięcie organizowane przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z licznymi samorządami i organizacjami. Inicjatywa skierowana nie tylko do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, ale do całego społeczeństwa, ma szerzyć ideę integracji oraz zwracać uwagę na dokonania osób niepełnosprawnych. W tym roku obchodzona jest już 19. edycja wydarzenia. W dniach od 08.06 do 15.06 mieszkańcy Małopolski uczestniczą m.in. w rozmaitych turniejach, warsztatach edukacyjnych i wystawach.

Izabela Rzepecka