Skandal w Auschwitz. Interwencja policji

Kilka osób rozebrało się w piątek do naga i skuło wzajemnie łańcuchem przy bramie z napisem "Arbeit macht frei" w byłym niemieckim obozie Auschwitz. Interweniowała policja. Jak podaje RMF FM, osoby te miały również rzucać petardy i krzyczeć.

Zdjęcie Auschwitz-Birkenau /Fot. Grzegorz Lyko /FORUM

Na miejscu pojawiła się Straż Muzealna, a później także policja, która przywróciła porządek.

- Na pewno jeszcze dziś złożymy zawiadomienie do prokuratury - zapowiedział rzecznik Muzeum Auschwitz Bartosz Bartyzel.



Z nieoficjalnych informacji wynika, że zatrzymani członkowie grupy to Białorusini, Polacy i Niemiec. Mieli w ten sposób protestować przeciwko wojnie na Ukrainie.



"Wykorzystywanie symboliki Auschwitz do jakichkolwiek manifestacji lub happeningów jest rzeczą karygodną i oburzającą. Godzi to w pamięć wszystkich ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz" - czytamy w oświadczeniu muzeum.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.