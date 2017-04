TOPR ostrzega - w Tatrach zagrożenie lawinowe

Na tatrzańskich szlakach jest niebezpiecznie - przestrzega TOPR. Po intensywnych opadach śniegu w wyższych partiach gór obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

Zdjęcie Widok na Tatry Wysokie z Rusinowej Polany, zdj. ilustracyjne /Konrad Komarnicki /East News

Ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski podkreśla w rozmowie z IAR, że osoby niedoświadczone nie powinny wychodzić w góry ze względu na duże ryzyko zejścia lawin. Jak dodaje, przy takich warunkach nawet doświadczeni turyści mogą mieć problemy z rozpoznaniem miejsc bezpiecznych i niebezpiecznych.



"Jeżeli nie ma potrzeby, to przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego nawet fachowcy się w góry nie wybierają" - mówi. Poza tym - zwraca uwagę ratownik - w wyższych partiach Tatr leży mokry śnieg, a w niższych pada deszcz, a więc wędrówka w takich warunkach na pewno nie należy do przyjemnych. Do tego dochodzi duże zamglenie. "Odradzamy wędrówki górskie" - podsumowuje Wojciechowski.



Na szlakach prowadzących do większości schronisk nie ma zagrożenia lawinowego.

Reklama