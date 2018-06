W realizowaniu pasji nie ma przeszkód, czyli XIX Tydzień Osób Niepełnosprawnych

Liczne wystawy artystyczne, spotkania ze znanymi postaciami świata sztuki i sportu, warsztaty plastyczne i zawody sportowe - to bogata oferta XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z wzajemnością" – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych, który rozpoczął się dziś w Krakowie. Tegoroczna edycja potrwa do 15 czerwca.

Zdjęcie Inauguracja XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych , fot. Ewa Majewska /INTERIA.PL

Na wydarzenia tegorocznej imprezy zaprosili: pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Osób Niepełnosprawnych Bogdan Dąsal, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider oraz wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak.



"Inicjatywa ma szerzyć ideę integracji społeczeństwa, w którym każdy może realizować swoje pasje" - powiedział Dąsal. W tym szczególnym tygodniu osoby niepełnosprawne udowodnią, że w rozwijaniu zainteresowań nie ma rzeczy niemożliwych.

"Kraków i ośrodki pomocy należą dziś do was" - zapewnił z kolei Kozak, zapraszając do udziału w "jednej z bardziej fantastycznych tradycji krakowskich".



W organizację programu XIX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych zaangażowana była Gmina Miejska Kraków, a także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspierane przez organizacje pozarządowe.

Aby podkreślić długo oczekiwany moment rozpoczęcia imprezy, organizatorzy uroczyście krzyknęli: "Otwieramy!".

W piątek o godz. 20 na krakowskim rynku wystąpi zespół "Raz Dwa Trzy" i zakończy uroczystą inaugurację. Do 15 czerwca mieszkańcy Małopolski będą mogli uczestniczyć w obchodach XIX edycji Tygodnia Osób Niepełnosprawnych m.in. poprzez udział w licznych pokazach, regatach wioślarskich czy zwiedzaniu krakowskich muzeów.

Szczegółowy program wydarzeń dostępny tutaj.



Ewa Majewska