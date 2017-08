Wadowice: Policja szuka pedofila

​Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach postępowanie przygotowawcze w sprawie zaistniałego w dniu 2 sierpnia 2017 roku na terenie powiatu wadowickiego czynu o podłożu seksualnym. Policja prosi o pomoc w ujęciu pedofila i publikuje jego portret pamięciowy.

Zdjęcie Portret pamięciowy (rys. KPP Wadowice) /

Jak czytamy w komunikacie KPP Wadowice, "w toku wykonanych czynności ustalono, iż prawdopodobnym sprawcą jest mężczyzna w wieku 25-30 lat. Rysopis: wzrost ok. 170-175 cm, sylwetka średnia, cera śniada, z bliznami po przebytym trądziku, włosy czarne krótkie, oczy brązowe, bez zarostu z wyraźnie wysuniętą dolną szczęką. Ubrany w podkoszulek z krótkim rękawem koloru czarnego, spodnie 3/4 koloru czarnego, plecak czarny na szelkach, w uszach miał słuchawki od telefonu. Prawdopodobnie miał też ciemny tatuaż na ręce - przedramieniu (lub w okolicach przedramienia)".

Reklama

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie wszelkich informacji mogących przyczynić się do ustalenia sprawcy przestępstwa. Zapewnia anonimowość. Telefon do kontaktu z KPP w Wadowicach: 33-8729200 lub nr 997 - do najbliższej jednostki policji.

Do komunikatu dołączony jest portret pamięciowy sprawcy.