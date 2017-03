Wąwóz Kraków w Tatrach ma szansę trafić na listę UNESCO

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) chcą wpisać Wąwoz Kraków w Dolinie Kościeliskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Transgraniczny projekt pod nazwą Mezozoiczne doliny Zachodnich Karpat obejmuje również Przełom Dunajca i 11 dolin na Słowacji.

Jak wyjaśnił PAP Tomasz Zwijacz-Kozica z TPN, wpisu na prestiżową listę ma obejmować doliny mezozoiczne i dlatego właśnie wskazano na Wąwóz Kraków. Wspólną cechą wszystkich przyrodniczych obiektów proponowanych na listę UNESCO jest mezozoiczne pochodzenie tworzących je wapiennych skał, a także zjawiska krasowe.

"Wąwóz Kraków najlepiej pasuje do projektu dolin mezozoicznych pod względem geologicznym. Występują tu niezwykle cenne formy krasowe, skały z których zbudowany jest cały wąwóz" - wyjaśnił Zwijacz-Kozica.

Wniosek wpisu na listę UNESCO jest pilotowany przez stronę słowacką. Obecnie trwają przewidziane do końca marca konsultacje społeczne. Jest to ostatni etap przed formalnym złożeniem wniosku, który ma trafić do komitetu UNESCO jeszcze w tym półroczu. Ostatecznie to komitet zdecyduje o wpisie Wąwozu Kraków i pozostałych dolin na listę.

Już wcześniej kilkakrotnie dyskutowano o wpisaniu całego obszaru Tatr na listę UNESCO, jednak pozostało to w sferze pomysłu. Sam wpis na listę ma znaczenie prestiżowe dla Tatrzańskiego Parku Narodowego. Na całym świecie są grupy turystów podążających szlakami UNESCO. Najbardziej rozpoznawalnym na świecie skarbem przyrodniczym Polski wpisanym na listę UNESCO jest Puszcza Białowieska - dotychczas jedyny obiekt przyrodniczy z Polski na tej prestiżowej liście.

"Tatry nie są aż tak rozpoznawalne na świecie jak Puszcza Białowieska, ale z pewnością wpis na listę przyczyniłby się do ich popularyzacji. Wpis na listę ma też walor edukacyjny. UNESCO nie wprowadzi nam jakichś dodatkowych obostrzeń, ponieważ i tak Wąwóz Kraków to teren rezerwatu przyrody ściśle chronionego" - wyjaśnił Zwijacz-Kozica.

Na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO wpisywane są wyłącznie miejsca i obiekty o wyjątkowej wartości dla ludzkości.

Wąwóz Kraków to odnoga Doliny Kościeliskiej o długości blisko 3 km, tylko w części dostępny dla turystów. W skalnych ścianach wąwozu gniazduje m.in. sokół wędrowny, a kozica znajduje tu schronienie w czasie wiosennych wykotów i śnieżnych zim. Wąwóz zamieszkuje także blisko 20 gatunków nietoperzy. Bytuje tu także niedźwiedź brunatny oraz wilk.