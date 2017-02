26 marca referendum ws. zmiany granic Warszawy

Rada Warszawy zdecydowała w poniedziałek, że 26 marca odbędzie się referendum gminne, w którym mieszkańcy stolicy odpowiedzą na pytanie czy są "za zmianą granic miasta stołecznego Warszawy poprzez dołączenie kilkudziesięciu sąsiednich gmin".

Zdjęcie Poseł PO Marcin Kierwiński (C) podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady m.st. Warszawy /Tomasz Gzell /PAP

Projekt w sprawie przeprowadzenia referendum złożył szef klubu radnych PO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski. Przeciwko inicjatywie byli m.in. radni PiS.

Sesja dotycząca planowanych zmian przebiegała w burzliwej atmosferze.



Referendum absurdalne?

"Przegłosowano wniosek o referendum w Warszawie w sprawie czegoś, co nie zaistniało. To rzeczywiście jest już przekroczenie wszelkich granic zdrowego rozsądku, bo tak to trzeba nazwać. Otóż Rada Warszawy chce pytać warszawiaków o to, czy przyłączać gminy do Warszawy. No, chyba że Platforma Obywatelska chce otrzymać odpowiedź na to pytanie, bo chce przyłączać te gminy" - ironizował po przegłosowaniu wniosku poseł PiS Jacek Sasin.



Jak podkreślił, w projekcie PiS "takiego pomysłu nie ma i nigdy nie było". "Ten projekt zakładał zachowanie samodzielności wszystkich gmin tworzących warszawską metropolię" - zaznaczył polityk PiS.



"Referendum przegłosowane przez Platformę jest absurdalne. Pytanie jest zupełnie nieprzystające do rzeczywistości, do jakichkolwiek zamiarów, które były w tej sprawie prezentowane. To jest referendum, które można porównać z referendum Bronisława Komorowskiego, który w trakcie kampanii wyborczej próbował ratować się ogłaszając referendum" - ocenił Sasin.



Według niego, inicjatywa Rady Warszawy to forma ratunku prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz "w obliczu zarzutów o brak działań, czy przyzwolenie dla przestępczych działań, złodziejstwa, które miało miejsce w Warszawie w czasie jej rządów".



Jeszcze dziś, na oddzielnym posiedzeniu radni mają się zająć kwestią nieprawidłowości przy reprywatyzacji.

Zdjęcie Wynik głosowania podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady m.st. Warszawy / Tomasz Gzell / PAP