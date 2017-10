​W centrum Warszawy - na Placu Defilad - mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił. Informacja pochodzi z Gorącej Linii RMF FM.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

60-latka zauważyli warszawiacy, którzy zgłosili to na policję. Mężczyzna z poważnymi poparzeniami trafił do szpitala. Tam, gdy to będzie możliwe, ma zostać przesłuchany.

Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna podpalił się. W akcji ratunkowej brali udział strażacy, a dokładne okoliczności ustalają policjanci.