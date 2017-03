Stołeczny ratusz ponownie zaapelował do PiS o wycofanie z Sejmu projektu ws. metropolii warszawskiej; władze Warszawy zarzucają, że projekt niweczy samorządność lokalną i oczekują na rządowy projekt w tej sprawie.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (L), prezydent Legionowa Roman Smogorzewski (P) oraz burmistrz Podkowy Leśnej Artur Tusiński (C) podczas konferencji prasowej dotyczącej konsultacji projektu ustawy o metropolii warszawskiej /Paweł Supernak /PAP

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przekonywała na wtorkowej konferencji w ratuszu, że "samorządność lokalna jest zniweczona przez projekt ustawy o metropolii warszawskiej". Jej zdaniem nowe przepisy to "akcja odgórna i scentralizowana", która - jak wskazała - "unicestwia" całą reformę samorządową na obszarze Mazowsza.

Wiceprezydent stolicy Michał Olszewski wzywał zaś, by zaprzestać prac nad projektem. "Apelujemy, ta ustawa nie ma nic wspólnego z metropolią, te konsultacje nie mają nic wspólnego z konsultacjami. Czas skończyć ten teatr, wziąć się do pracy" - podkreślił.

Gronkiewicz-Waltz zwróciła również uwagę na niedzielne referendum w Legionowie, które - jak oceniła - jest "wielkim wydarzeniem". Pokazało ono - jak mówiła - że reforma samorządowa, która była wprowadzana 27 lat temu jest "dobra, skuteczna, mieszkańcy czują się gospodarzami obszaru, na którym mieszkają".

W referendum w Legionowie zagłosowało 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej.

Olszewski zaznaczył, że samorządy są zainteresowane rozmową na temat rozwiązań, które poprawiłyby funkcjonowanie metropolii warszawskiej, jednak według niego projekt PiS "z metropolią nie ma nic wspólnego".

Wiceprezydent stolicy zaapelował o wycofanie projektu ze ścieżki legislacyjnej i rozpoczęcie nad nim "normalnego procesu dialogu", chociażby - jak wskazał - "w ścieżce rządowej". "My, jako metropolia warszawska oczekujemy projektu rządowego, równego traktowania gmin, nie narzucania rozwiązań (...), które nie szanują oddolnych inicjatyw, jeśli chodzi o to w jaki sposób jest kształtowana metropolia warszawska".

Wiceprezydent Warszawy ocenił również, że konsultacje społeczne, które ruszyły w piątek - dotyczące projektu ustawy ws. metropolii warszawskiej - są "nerwową próba ratowania sytuacji związanej z prowadzeniem dialogu". W jego ocenie jest to "fasadowa metoda" konsultacji, która "próbuje łatać niedoskonałości związane z procesem pokazywania tego projektu". Olszewski stwierdził, że jest to "kolejna rzecz, która tak naprawdę obnaża słabość tego projektu i fakt pisania go na kolanie, bez pogłębionych, eksperckich analiz".

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który zakłada, że stolica stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic. Poseł Jacek Sasin (PiS), który prezentował projekt ws. metropolii warszawskiej, podkreślał w ostatnich dniach, że nie toczą się nad nim prace, a przeprowadzane są konsultacje społeczne.