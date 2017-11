Mazowieckie: 14 lat więzienia dla nożownika z Marek

Andrzej A., który w 2016 r. zaatakował nożem 25-letnią kobietę przed centrum handlowym w podwarszawskich Markach, został skazany na 14 lat więzienia. Odpowiadał za usiłowanie zabójstwa. Prokuratura, która wnosiła o karę 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie wydał w poniedziałek Sąd Okręgowy Warszawa-Praga - poinformowała Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

W marcu 2016 r. na parkingu przy centrum handlowym 26-letni Andrzej A. zaatakował nożem, o długości ostrza 19 cm, 25-letnią kobietę. Zadawał jej ciosy skierowane w głowę i klatkę piersiową. Po ataku kobieta była w ciężkim stanie: doznała m.in. pięciu ran kłutych klatki piersiowej, miała też rozległe obrażenia twarzy.

Media podawały wówczas, że motywem czynu miały być problemy Andrzeja A. z własną partnerką.

Został on wtedy aresztowany. Prokuratura Rejonowa w Wołominie oskarżyła go o usiłowanie zabójstwa w warunkach recydywy - za co grozi dożywocie.

Prokurator wnioskował w sądzie o wymierzenie oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności. W ocenie prokuratury sprawca działał w tzw. zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia.

Uznając, że oskarżony działał w tzw. zamiarze ewentualnym (czyli że godził się na zgon zaatakowanej - red.), sąd wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności. Sąd ocenił, że swego czynu dopuścił się, mając ograniczoną w stopniu znacznym zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem.

Zasądził ponadto na rzecz pokrzywdzonej 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia oraz 16 tys. zł tytułem obowiązku naprawienia szkody.

"Prokurator nie wyklucza wniesienia apelacji po zapoznaniu z pisemnym uzasadnieniem wyroku" - głosi komunikat.

Łukasz Starzewski