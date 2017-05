Mazowieckie: Mieszkańcy Nieporętu głosują w referendum

W niedzielę w Nieporęcie odbywa się referendum, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy są za tym, by Warszawa jako samorządowa jednostka metropolitalna objęła ich gminę. By referendum było ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja.

Zdjęcie Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz /Mariusz Gaczyński /East News

Lokale obwodowe komisji do spraw referendum są otwarte od godz. 7 do 21.

Mieszkańcy w referendum odpowiedzą na pytanie: "Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Nieporęt?".

By referendum było ważne, potrzebna jest przynajmniej 30-procentowa frekwencja, co oznacza, że musi wziąć w nim udział ok. 3,4 tys. upoważnionych mieszkańców.

Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza. Zabronione jest m.in. zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek, jak też prowadzenie w inny sposób agitacji w związku z referendum.

Pod koniec stycznia do Sejmu trafił projekt PiS ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, który przewidywał, że stolica stałaby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, obejmującą ponad 30 gmin. Przeciwko projektowi protestowali politycy opozycji.

Pod koniec kwietnia poseł PiS Jacek Sasin poinformował o wycofaniu projektu dot. metropolii warszawskiej. Zdaniem Sasina, w sprawie metropolii powinna dalej trwać dyskusja, a dobrą drogą byłby w przyszłości projekt rządowy.

W związku z decyzją PiS w ostatnim czasie kilka podwarszawskich gmin, m.in.: Błonie i Milanówek podjęły uchwały o odwołaniu referendów w sprawie metropolii warszawskiej. Z decyzji o przeprowadzeniu referendum nie wycofały się, oprócz Nieporętu, m.in.: Pruszków i Podkowa Leśna.