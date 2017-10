Mazowieckie: Pomnik Jana Pawła II przeniesiony z Francji do Sochaczewa?

Radni powiatu sochaczewskiego przyjęli w poniedziałek stanowisko popierające działania premier Beaty Szydło w obronie pomnika św. Jana Pawła II we francuskiej miejscowości Ploermel. Zadeklarowali jednocześnie możliwość jego przeniesienia do jednej z gmin regionu - poinformowała sochaczewska starosta Jolanta Gonta, podkreślając, że to "bardzo ważna sprawa" dla sochaczewskich polityków.

W minioną sobotę premier Szydło powiedziała, że rząd podejmie starania by "ocalić od ocenzurowania" znajdujący się w Ploermel pomnik papieża Polaka, wobec którego Rada Stanu, najwyższy organ sądownictwa administracyjnego we Francji, podtrzymała wyrok sądu niższej instancji, nakazujący usunięcie z monumentu krzyża. Premier zapowiedziała, że zaproponowane zostanie przeniesienie pomnika do Polski, o ile będzie zgoda francuskich władz i społeczności lokalnej.

Stanowisko popierające działania premier Szydło i deklarację ws możliwości przyjęcia pomnika radni powiatu sochaczewskiego poparli przez aklamację - poinformowała w poniedziałek sochaczewska starosta Jolanta Gonta. Zaznaczyła, że stanowisko to zostanie przekazane na piśmie premier Szydło.



"W tym stanowisku, oprócz tego, że wyrażamy gotowość godnego przyjęcia pomnika, to również popieramy działania pani premier. Dziękujemy jej, że w taki sposób postrzega ten temat, bo jest to dla nas żywotnie ważna sprawa" - powiedziała Gonta.



"Wiele godnych miejsc" w Sochaczewie

Dodała, że decyzja o dokładnej lokalizacji pomnika w jednej z gmin regionu sochaczewskiego zapadłaby w chwili ostatecznego rozstrzygnięcia, że monument faktycznie trafi do Polski. "Na terenie powiatu sochaczewskiego jest wiele godnych miejsc" - zaznaczyła starosta.

Inicjatywa szefowej rządu to reakcja na środową decyzję Rady Stanu, najwyższego organu sądownictwa administracyjnego we Francji, która podtrzymała wyrok sądu niższej instancji, nakazujący usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II w Ploermel. Zdaniem Rady, krzyż jest "ostentacyjnym symbolem religijnym", który "łamie zasadę świeckości państwa".

Monument we francuskiej miejscowości Ploermel przedstawia postać św. Jana Pawła II pod łukiem, ze szczytu którego wznosi się ogromny krzyż. W sumie pomnik ma ponad osiem metrów wysokości.

Ponad dziesięć lat sporu

Spór "o krzyż" trwał od 2006 r., kiedy monument został wzniesiony. Środowe postanowienie Rady Stanu, to potwierdzenie werdyktu sądu administracyjnego w Rennes z 2015 r., który powołał się na obowiązującą we Francji od 1905 r. ustawę o rozdziale Kościoła od państwa. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Na usunięcie krzyża władze Ploermel mają sześć miesięcy. Jeśli tego nie zrobią, cały pomnik św. Jana Pawła II będzie musiał zniknąć z przestrzeni publicznej.