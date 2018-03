Mazowieckie: Wyciek gazu. Ewakuacja centrum handlowego

Ok. 130 klientów i pracowników ewakuowały we wtorek służby z centrum handlowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Przyczyną jest wyciek gazu z jednego z dwóch zbiorników znajdujących się pod ziemią obiektu - poinformowała PAP straż pożarna.

Tomasz Wołoszyn z wydziału prasowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim powiedział w rozmowie z PAP, że w jednym ze zbiorników zasilających centrum handlowe przy ul. Warszawskiej rozszczelnił się zawór. Ewakuowano ok. 130 osób. Wśród nich są zarówno pracownicy, jak i klienci centrum.



"Z uwagi na to, że obok jest stacja transformatorowa, podjęliśmy decyzje o tym, że aby zminimalizować bezpieczeństwo, ewakuujemy całe centrum, pracowników, klientów; odłączone zostało zasilanie budynku w energię elektryczną, rozstawiliśmy dwie kurtyny wodne w części, w której jest stacja transformatorowa" - powiedział Wołoszyn.



W wyniku awarii służby zamknęły wewnętrzne drogi dojazdowe do centrum oraz parking. Drogi publiczne w pobliżu centrum są przejezdne. Jak poinformowano po godz. 14, sytuacja taka może potrwać kilka godzin.



Jak podała straż pożarna, awaria będzie możliwa do usunięcia dopiero po wypompowaniu gazu ze zbiornika. Wezwano do tego zewnętrzną firmę serwisową. Do chwili usunięcia wycieku strażacy będą monitorować sytuację.