Mazowieckie: Zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów

Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna oraz Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowały nielegalną fabrykę papierosów na Mazowszu - informuje Ministerstwo Finansów. W akcji brali również udział funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego. Zlikwidowana fabryka mogła przynieść straty dla Skarbu Państwa w wysokości około 4 mln zł.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /STANISLAW KOWALCZUK /East News

W wyniku wspólnej akcji funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Śledczego Policji, prowadzonej pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie zlikwidowano kompletną linię do produkcji papierosów. Zabezpieczono ponad 700.000 sztuk papierosów, 3100 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości blisko 3 mln złotych. Zatrzymano również czterech mężczyzn.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach od dłuższego czasu rozpracowywali grupę zajmującą się nielegalną produkcją papierosów. Kiedy zebrali wystarczającą ilość informacji o nielegalnej fabryce, przygotowali wspólne działania z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi oraz Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Łodzi i Zarząd w Warszawie.

Podczas wspólnej akcji, na terenie jednej z miejscowości w gminie Sochaczew, odkryto funkcjonującą linię produkcyjną. Pomieszczenia były specjalnie wygłuszone, aby zminimalizować odgłos pracujących maszyn. Zamontowano również specjalne filtry, aby zniwelować zapach tytoniu.

Gdyby zabezpieczony towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby blisko 4 mln zł. Wartość wyposażenia fabryki oraz półproduktów służących do produkcji papierosów, według szacunków śledczych, wynosi co najmniej 400 tys. zł. Funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn, mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku od 31 do 39 lat. Okazało się, że jeden z zatrzymanych jest poszukiwany przez organy ścigania trzema listami gończymi w celu odbycia kary czterech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za kradzieże z włamaniem oraz udział w bójce lub pobiciu człowieka z użyciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu.

Podejrzanym przedstawione zostały zarzuty dotyczące wytwarzania znacznych ilości wyrobów tytoniowych bez zezwoleń i opłacania podatków. Wobec wszystkich zatrzymanych Sąd Rejonowy w Sochaczewie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Sochaczewie.