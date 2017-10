Po wybuchu w warszawskim Ursusie policja zabezpieczyła około 30 nabojów

Około 30 starych nabojów zabezpieczyła policja podczas nocnej akcji w Ursusie - poinformowała PAP we wtorek rano podinsp. Magdalena Bieniak z komendy stołecznej policji. W poniedziałek wieczorem doszło do wybuchu w jednym z mieszkań.

Zdjęcie Służby przed blokiem przy ul. Rakuszanki w warszawskim Ursusie /Leszek Szymański /PAP

Zdarzenie miało miejsce w jednym z mieszkań przy ul. Rakuszanki w warszawskim Ursusie. Mężczyzna, który w nim przebywał, próbował rozbroić nabój i doszło do wybuchu. Mężczyzna został ciężko ranny. Policja otrzymała informacje o zdarzeniu ok. godz. 19.40. Gdy na miejscu pracowali pirotechnicy, mieszkańcy budynku zostali ewakuowani do podstawionych autokarów.

Reklama

"O drugiej w nocy wrócili do swoich mieszkań. Na miejscu policjanci zabezpieczyli ok. 30 starych nabojów. Dzisiaj prowadzone będą dalsze czynności w mieszkaniu mężczyzny z udziałem biegłego i prokuratora" - powiedziała Bieniak.