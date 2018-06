Podwójne zabójstwo w stolicy. Jest opinia biegłych

Dobiega końca śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w warszawskiej Falenicy. Prokuratura dostała opinię psychiatryczną, według której 26-letni Mateusz G., mordując rodziców, nie wiedział, co robi. Postępowanie trzeba więc będzie umorzyć, a sprawcę być może izolować.

"Opinię biegłych psychiatrów uzyskaliśmy około miesiąca temu. Została ona sporządzona po kilkutygodniowej obserwacji Mateusza G. Wynika z niej, że podejrzany w czasie popełniania obu zarzucanych mu czynów miał zniesioną poczytalność" - powiedział prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



Wyjaśnił, że odbierając życie rodzicom, 26-latek nie mógł rozpoznać znaczenia swoich czynów ani pokierować swoim postępowaniem. A to, zgodnie z treścią art. 31 Kodeksu karnego oznacza, że nie popełnił przestępstwa i nie można przypisać mu winy.

"Biegli rozpoznali u podejrzanego skomplikowane zaburzenia psychiczne. Z opinii wynika, że Mateusz G. jest osobą o wysokim stopniu inteligencji oraz że w jego przypadku zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia podobnych bądź takich samych czynów w przyszłości" - informuje prok. Saduś.

Gdyby Mateusz G. był poczytalny, groziłoby mu dożywocie. "Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności, a istnieją podstawy do zastosowania środków zabezpieczających, prokurator po zamknięciu śledztwa kieruje sprawę do sądu z wnioskiem o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających" - stanowi paragraf 1 z art. 324 Kodeksu postępowania karnego. Prokurator prowadząca sprawę zrobi to jednak dopiero po uzyskaniu ostatniej opinii kryminalistycznej. Do sądu trafi wtedy wniosek o umieszczenie 26-latka w zakładzie psychiatrycznym.

Do zabójstwa doszło 17 października 2017 roku na zamkniętym osiedlu w warszawskiej Falenicy. Z ustaleń śledczych wynika, że wieczorem Mateusz G. po kolejnej kłótni z 49-letnim ojcem zaatakował go nożem w salonie. Zadał sześć ciosów. Matka, Monika G. zginęła, próbując ratować męża. Jej ciało policjanci znaleźli na balkonie. Świadkami tragedii było rodzeństwo Mateusza: 22-letnia siostra i 16-letni brat.

Funkcjonariusze zatrzymali Mateusz G. na posesji. Miał im powiedzieć, że stracił nad sobą panowanie, bo nie mógł wytrzymać pretensji rodziców, którzy zarzucali mu, że niczego jeszcze w życiu nie osiągnął. Byli niezadowoleni, że nie skończył studiów, nie znalazł pracy i się nie usamodzielnił.

Przesłuchiwany przez prokuratora nie przyznał się do zamordowania rodziców i odmówił składania wyjaśnień. Potem nie powiedział już ani słowa. Zeznań nie złożyło także jego rodzeństwo. Przysługiwało im takie prawo jako osobom najbliższym.